Hockey ghiaccio | Italia sconfitta 5-3 dalla Gran Bretagna | sfuma la promozione

(Di venerdì 5 maggio 2023) Bruttaper l’disu, che cede il passo allaper 5-3 e fallisce laalla Top Division mondiale. A staccare il pass per la massima serie iridata del 2024 sono proprio i britannici, forti della vittoria maturata a Nottingham, e la Polonia. Mastica amaro l’, che non perdeva contro lada ben cinque anni e approccia nel peggiore dei modi le imminenti Olimpiadi di Milano Cortina. Azzurri bravi a recuperare ben tre volte lo svantaggio contro la, grazie alle reti di Larkin, Petan e Glira, ma incapaci di reagire nel finale, quando anche la stanchezza si è fatta sentire. SportFace.

Si chiude con tanto amaro in bocca per l'Italia il percorso nel Mondiale 2023 di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Nottingham (Gran Bretagna). Gli azzurri questa sera erano di fronte ...L'attaccante dei Winnipeg Jets raggiugerà la nazionale rossocrociata per partecipare ai prossimi Mondiali di hockey.