Highlights Mauro Forte – Francesco Grandelli | Europeo Pesi Piuma VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilcon glidel main event della Tivoli Boxing Night tra(17-0-2, 7KO) e(16-1-2, 3KO) per il titolodei. A senso unico il rematch tra i due, con il ring che nel 2021 diede un responso di split draw e dunque consentì adi difendere il titolo di campione dell’Unione Europea, in cui un gancio chirurgico è stato sufficiente per decretare un vincitore. Le immagini salienti del match. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace.