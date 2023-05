Hertha Berlino vs Stoccarda – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 maggio 2023) Sabato 6 maggio pomeriggio l’, che si trova nei bassifondi della Bundesliga, accoglie all’Olympiastadion lo, in lotta per la retrocessione, con sei punti di distacco dalle rivali. Mentre l’si trova in fondo alla classifica dopo aver subito la quarta sconfitta consecutiva, loè salito al 15° posto grazie a una serie di risultati migliori. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrePal Dardai è tornato all’Olympiastadion per il terzo mandato come allenatore dell’...