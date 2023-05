Happy Wine a Chiaia | moda | dj set | mostre d’arte e performance in oltre 60 location

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un solo giorno, un quartiere in festa: Mercoledì 10 maggio torna il festoso carosello di degustazioni nel quartiere. A partire dalle ore 18 calici, vini e i sommelier dell’Ais Napoli entreranno in60 boutique, gioiellerie, showroom di design, gallerie, bistrot e ristoranti. In ogni indirizzo una cantina e un vino da scoprire:60 aziende vinicole in campo, dalla Sicilia al Veneto, per un grande walk around tasting tra bollicine, bianchi, rossi e rosati per scoprire le nuove collezioniprimavera-estate,, tra dj set, allestimenti speciali, tapas e finger food. Una road map che vedrà coinvolte le principali insegne del quartiere napoletano in un via vai diffuso: da Piazza dei Martiri a via dei ...

Wine&Thecity a Napoli dall’8 maggio. Programma eventi e location Napolike.it

Un solo giorno, un quartiere in festa: Mercoledì 10 maggio torna il festoso carosello di degustazioni nel quartiere Chiaia. A partire dalle ore 18 calici, vini e i sommelier dell'Ais Napoli entreranno ...