(Di venerdì 5 maggio 2023) Samirnon ha vissuto una stagione positiva e forse sarà anche la sua ultima con la maglia dell’Inter. Nella gara d’andata con lail portiere ha perso il posto da titolare, complice l’sul tiro di Paulo Dybala.– L’su Paulo Dybala è costato caro a Samir. La gara d’andata tra Inter e, disputata l’1 ottobre prima della vittoria sul Barcellona, è stata l’ultima da primo portiere per lo sloveno. Dopo l’episodio di San Siro Simone Inzaghi si è convinto di inserire André Onana anche in campionato, confermandolo come il nuovo titolare dell’Inter. Il camerunense ha impressionato, in Champions League è stato più volte decisivo e la sua scelta ha trovato ragioni valide. Prima di quella partitaaveva ...

Sabato la, ultimo tagliando prima del derby, che in ogni caso ha dettato anche a Verona la ... Non è un caso che la prima palla - gol sia del Verona, con Verdi, che calcia sue resterà l`...... grazie a un rotorno 6 - 0, si prende tre punti che valgono il sorpasso a Milan ein ... Verona - Inter, le pagelle dei nerazzurri6,5: impegnato solo su un paio di palle sporche, è ...In attesa di sfidare la, sabato all'Olimpico, riposano infatti Onana, Darmian e Bastoni in difesa, Barella in mezzo al campo e soprattutto Lukaku in attacco. Capitan, però, è il primo ...

Handanovic, Roma decisiva per la panchina. L’ultimo errore Inter-News.it

Sabato all’Olimpico con calcio d’inizio alla 18. Giallorossi con gli uomini contati, Inzaghi può scegliere ma non può sbagliare: in gioco il quarto posto ...(Il Veggente) Secondo le informazioni raccolte da Sky Sport, con buona probabilità, saranno molte le novità di formazione, a partire dal portiere: André Onana farà posto a Samir Handanovic, che dunque ...