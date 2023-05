(Di venerdì 5 maggio 2023) La Formula 1 sbarca a Miam i ed era inevitabile che, in un week end popolato da celebrità e volti più o meno noti del panorama extra - sportivo, si finisse per riportare alle cronache ilche ...

VEDI ANCHE Metti unsulla F1 con Brad Pitt e Lewis... I CONSIGLI DI LEWIS Il regista delè Joseph Kosinski, noto al grande pubblico soprattutto per un'altra pellicola adrenalitica ...A partire da Silverstone, la troupe delprodotto da Apple seguirà il mondiale per realizzare ... sul tema,ha commentato: " Non so assolutamente nulla dei piani che hanno e di quello che ...Lewissta dando consigli sulla trama e sulla sceneggiatura. Il metro di paragone sarà Grand Prix di Frankenheimer. Vogliono realizzare ilsulle corse più accurato e impressionante che ...

Hamilton e il film sulla F1 con Brad Pitt: "Io garantirò l'autenticità" Autosprint.it

Lewis segue la scrittura della sceneggiatura del film sulla F1. Brad Pitt girerà in pista da Silverstone ma con una monoposto di F2 adattata e con pista libera ...Il film sulla F1 con Brad Pitt promette di essere spettacolare: l'attore sarà in pista nel GP Gran Bretagna, scopriamo gli ultimi dettagli ...