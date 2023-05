“Ha tradito Daniele” Il gossip su Oriana Marzoli | che è costretta a parlare | “Ecco l’amante”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il GF Vip 7 di Alfonso Signorini si è concluso da ormai oltre un mese, e il conduttore nonché giornalista e direttore editoriale di Chi sta già lavorando all’ottava edizione, eppure i telespettatori non si sono ancora dimenticati degli ex gieffini e non parlano d’altro.haDal Moro?. Naturalmente a restare più ancorati alla memoria del pubblico, che ancora si appassionano seguendo il loro presente dopo il GF Vip 7, sono le coppie nate nello spiato appartamento di Cinecittà. Una tre le più discusse è sempre stata quella degli Oriele,Dal Moro. Oggie le corna., la voce sule la ...