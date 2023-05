Guida ufficiosa al Giro d’Italia 2023

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dopo la vittoria un po’ a sorpresa al2022, l’australiano Jai Hindley non sarà al via di questa edizione della Corsa Rosa. Una scelta dettata probabilmente dalla presenza delle tre cronometro che caratterizzeranno questa gara, per forza di cose. Non ci sarà nemmeno Richard Carapaz, in preda a una crisi di risultati che lo attanaglia da quella terribile giornata sulla Marmolada in cui perse tutto neldi pochi chilometri. Non ci sarà nemmeno Vincenzo Nibali, che si è ritirato al termine della scorsa stagione. E questa è una di quelle cose che fanno male, perché ci ricordano il tempo che passa inesorabile, incurante del nostro sentirci ancora giovani e forti mentre invece intorno a noi tutto comincia pian piano a sgretolarsi. Si sgretolano un po’ anche i ricordi, finché non siamo costretti a tenerli aggrappati a ...

L'ex attore alladel Paese trascinato in una guerra che dura da 436 giorni è arrivato nella capitale "" dei Paesi Bassi nella notte tra mercoledì e ieri per incontrare i vertici della ...L'excarioca è infatti finito al centro di uno scandalo che ha portato la Finanza brasiliana ...ministro delle Miniere e dell'Energia Bento Albuquerque a cercare di recuperarli in via,, ...L'ex attore alladel Paese trascinato in una guerra che dura da 436 giorni è arrivato nella capitale "" dei Paesi Bassi nella notte tra mercoledì e ieri per incontrare i vertici della ...

Giro d'Italia 2023, la guida: percorso, favoriti, possibili sorprese, tutto ... L'Ultimo Uomo

La richiesta, informale e per questo destinata a restare per adesso ufficiosa, è arrivata nel corso della visita di Giorgia Meloni a Londra. L’ha avanzata il premier britannico Rishi Sunak. I due sono ...Ancona. -Il deputato fermano Mauro Lucentini sarà probabilmente il nuovo Commissario della Lega Marche. Il congresso regionale del Carroccio si terrà a giugno, ma per lui è già avvenuta l'investitura ...