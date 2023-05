Guardiani della Galassia Vol 3 | Jennifer Holland svela il look del suo personaggio con delle foto dal set

(Di venerdì 5 maggio 2023)ha condiviso alcunedal set diVol. 3,ndo ildel suo. Nel filmVol. 3, da pochi giorni nelle sale italiane, c'è anche l'attrice. La moglie del regista James Gunn ha ora condiviso alcunedal set per presentare il proprionel MCU e rivelare un divertente dettaglio. Il post diha scritto online: "Non avete abbastanza motivi per andare a vedere...

Abbonati per leggere anche Leggi anche Chris Pratt, il Guardianogalassia tra blockbuster, ... E avrei dovuto ascoltare la comunità nera James Gunn: "addio, ma salvare la galassia mi ha ...Il primo Sembra scontato, ma freschi dell'esaltante visione diGalassia Vol. 3 , non possiamo non riflettere su quanto la Marvel, silurando James Gunn, abbia perso una delle sue note ...Ma i progetti degli attori non terminano certo qui: basti pensare a Saldana, presente nel nuovoGalassia Vol. 3 (al cinema dal 2 maggio 2023). Nel trentaduesimo film del Marvel ...

Incassi Guardiani della Galassia Vol. 3, anteprime da 17.5 milioni negli Stati Uniti! BadTaste.it Cinema

Guardiani della Galassia Vol. 3 vede l'introduzione di un'antagonista detestabile che tra l'altro è stato osteggiato dal suo stesso attore.Nella giornata di ieri si sono tenute le tanto attese anteprime del giovedì negli USA per Guardiani della Galassia vol. 3.