Guardiani della Galassia vol 3 | come finisce il film Marvel

(Di venerdì 5 maggio 2023)Vol.3con il gruppo che si scioglie, ognuno alla ricerca del proprio posto nell’universo per ritrovare una serenità personale. Nessuno tra i protagonisti muore, in quello che è l’ultimosaga del gruppo di super-disadattati portato al cinema grazie a James Gunn. Dopo aver sconfitto la minaccia dell’Alto Funzionario e salvato i vari esperimenti scientifici da una catastrofe imminente, per iè giunto il momento di prendere diverse strade. Starlord, ovvero Peter Quill (Chris Pratt), lascerà il comando del gruppo a Rocket Raccoon, per tornare sulla Terra e ritrovare un legame a lungo rimandato con suo nonno, la persona che l’aveva cacciato fuori di ...

Una di queste è proprio Chris Pratt, protagonista diGalassia . Il suo Star - Lord è uno dei personaggi più amati del franchise e, in attesa di scoprire quali piani futuri lo ...Ottimo passaparola perGalassia: Vol. 3 in Cina, dove ha ottenuto il miglior incasso per un cinecomic nel giorno di apertura, dall'inizio...InGalassia 3 di James Gunn, Will Poulter debutta nei panni di Adam Warlock , personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby apparso per la prima volta nel 1967 in un fumettoMarvel. ...

Abbiamo partecipato alla conferenza stampa virtuale per Guardiani della Galassia Vol. 3: ecco come è andata (con le lacrime di James Gunn).Nathan Fillion vorrebbe tornare a collaborare con James Gunn dopo il cameo Guardiani della Galassia Vol. 3 in un progetto del DCU.