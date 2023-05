Guardiani della Galassia 3 | secondo gli analisti incasserà meno del Volume 2

(Di venerdì 5 maggio 2023)le ultime proiezioni degli, il terzo capitolo deidiretto da James Gunn dovrebbe far peggio del suo predecessore. Dopo l'ottimo debutto nelle sale italiane,Vol. 3 arriva oggi negli Stati Uniti ma le proiezioni di incasso previste daglinon sono del tutto positive per il film dei Marvel Studios.Deadline,Vol. 3 ha già raggiunto i 14 milioni di dollari nelle anteprime di giovedì sera. Sebbene si tratti di un ottimo risultato rispetto alla maggior parte dei film, è in calo rispetto ai 17 milioni di dollari incassati daVol. 2 del 2017 ...

InGalassia Volume 3 James Gunn ha portato avanti la tradizione di circondarsi di persone intime. Dopo aver dato un ruolo a suo fratello Sean, a Michael Rooker e a Nathan Fillion, il ...Una di queste è proprio Chris Pratt, protagonista diGalassia . Il suo Star - Lord è uno dei personaggi più amati del franchise e, in attesa di scoprire quali piani futuri lo ...Ottimo passaparola perGalassia: Vol. 3 in Cina, dove ha ottenuto il miglior incasso per un cinecomic nel giorno di apertura, dall'inizio...

Abbiamo partecipato alla conferenza stampa virtuale per Guardiani della Galassia Vol. 3: ecco come è andata (con le lacrime di James Gunn).