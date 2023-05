Gruppo Gheron | l’importanza della continuità di cura e il ruolo delle RSA nel prossimo futuro

Leggi su dilei

(Di venerdì 5 maggio 2023) I dati ISTAT parlano chiaro: oggi quasi un cittadino italiano su quattro ha più di sessantacinque anni e l’età media è salita a 46 anni. L’invecchiamentopopolazione è divenuto strutturale con un declino inarrestabilenascite. Solo nel 2020 sono stati registrati infatti due primati poco invidiabili nella storia demografica del Paese: il minimonascite e il massimo dei decessi, rispettivamente pari a 7 neonati e 13 decessi ogni mille abitanti. Le RSA e la loro evoluzione Il mondo degli anziani rappresenta dunque una fetta di popolazione significativa che vede nelle RSA del dopo-Pandemia il luogo più sicuro in cui vivere. Già il rapporto OASI del 2018 di Cergas Bocconi, infatti, chiariva che all’epoca il 72% dei ricoveri ospedalieri di over 85 si risolveva con dimissioni al domicilio, senza alcun tipo di presa in ...