Grifone | “Frasso Telesino deve uscire da isolamento e tornare protagonista”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“dall’in cui versa la nostra comunità per mancanza di capacità di relazionarsi con i sindaci di altri comuni del circondario e far”. Così Evelina, a capo della lista civica “Viva”, che domani pomeriggio (ore 18,30), terrà un nuovo comizio elettorale in piazza IV novembre a. “Il sindaco uscente – continua– immagina che i nostri concittadini siano ciechi, che non sappiano giudicare l’operato dell’attività amministrativa degli ultimi cinque anni. E’ sotto gli occhi di tutti che è stata adottata una politica capace di accontentare pochi ‘eletti’ ma non gli interessi della ...