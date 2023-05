Grande Fratello | un discusso volto del reality sbarca su 0nlyFans

Leggi su isaechia

(Di venerdì 5 maggio 2023) E’ trascorso appena un mese dall’annuncio della rottura tra l’ex senatrice Stefania Pezzopane e l’ex concorrente delSimone Coccia Colaiuta. I due, dopo nove di relazione, hanno deciso di separarsi a causa di problemi legati alla troppa diversità e all’impossibilità di immaginare un futuro insieme come coppia. Nei giorni seguenti all’annuncio, sia Stefania che Simone hanno partecipato a programmi televisivi come Domenica In e Pomeriggio Cinque, commuovendosi nel raccontare l’epilogo del loro amore. A distanza di circa una settimana dall’ultima apparizione televisiva dell’ex spogliarellista nel talk pomeridiano di Barbara D’Urso, ecco spuntare un post che gli è valso parecchie critiche. Recentemente Simone ha pubblicato su Instagram uno screenshot in cui annunciava la sua iscrizione ad, il social largamente ...