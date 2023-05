GP di Miami | prove libere 1 | la Mercedes sorprende tutti con Russell e Hamilton davanti

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ci sono dueal comando del primo turno didel GP di. Una vera sorpresa con George, che ha trascorso lungo tempo ai box per cambiare la scatola di guida bocciando ...

Il nuovo asfalto liscio, inoltre, consente alla Ferrari, anche a Miami come a Baku, di lavorare ad alta temperatura. Vedremo nelle seconde libere come si evolveranno questi parametri e se nelle simulazioni di passo si confermeranno i valori visti. 01:30 [F1] - Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Miami, quinta tappa del Mondiale 2023 di F1. Nuovo cambio e nuova MGU - K per Leclerc La federazione internazionale ha ufficializzato la sostituzione del cambio sulla Ferrari di Charles Leclerc.

Carissimi amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il commento del secondo turno di prove libere del Gran Premio di Miami, che inizierà alle 23:30.