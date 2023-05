Gorini ritrova Crociata | Agostinelli alza il tiro | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: 3 minutiDentro o fuori. E' arrivato il momento di vincere per il Benevento, non ci sono più alternative. A tre giornate dalla fine della stagione regolamentare, la Strega è obbligata a fare bottino pieno, incominciando dallo scontro diretto con il Cittadella. Al Tombolato, la formazione di si giocherà le ultime, residue speranze di salvezza. I precedenti giocano in favore dei giallorossi, su quindici confronti, includendo nel conteggio play off, Coppa Italia, Supercoppa e serie C, i sanniti ne hanno vinti undici, lasciando le briciole ai veneti. Curioso come non si sia mai verificato il pareggio, risultato, però, che a questo Benevento non servirebbe a nulla.