Google Pixel Watch di nuova generazione potrebbe debuttare al fianco dei Pixel 8

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il successore disarebbe già in cantiere, anzi il suo approdo sul mercatoavvenire già nei prossimi mesi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Nonostante le loro specifiche tecniche apparentemente non impressionanti, isi sono guadagnati la reputazione di essere smartphone ad alte prestazioni, in particolare nel campo della ...... il software che muoveWatch e i più recenti Galaxy Watch, la durata della batteria di Watch Buds prende tutto un altro valore . Gli smartwatch con sistema operativo, per quanto più ...7a è uno dei telefoni di fascia media più attesi del 2023, soprattutto perché sarà uno dei pochi smartphone con elementi di design e caratteristiche tecniche originali e diversi rispetto ...

Il piccolo di casa Google sarà presentato il 10 maggio ma già da giorni tutti si chiedono quanto costerà Pixel 7a: ecco una risposta.Google sta lavorando per integrare Bard, il suo chatbot basato su intelligenza artificiale, nei dispositivi Pixel. Bard è attualmente in beta test in alcune regioni, ma Google sta già pianificando la ...