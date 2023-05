Golf | Open d’Italia 2023 | Pavon resta al comando | bene Paratore

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 maggio 2023) Al termine della seconda giornata dell’di, di scena al Marco Simone& Country Club, il leaderMatthieu. Il francese si conferma in vetta al torneo del DP World Tour con lo score di 133 (63 70 -9), precedendo di due colpi il francese Guerrier e lo spagnolo Otaegui. Costretto al ritiro invece il campione in carica, lo scozzese Robert MacIntyre, fermato da un problema alla schiena. Per quanto riguarda i colori azzurri, non delude le aspettative Renato, migliore degli italiani e 25° con il punteggio di 141 (72 69 -1) colpi. Supera il taglio – seppur senza brillare – anche Guido Migliozzi, 50° con un totale di 143 (+1). Da segnalare anche la prima “hole in one” del torneo, realizzata dall’indiano ...