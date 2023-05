' God Save The King - La vigilia' | alle 23 55 su Canale 5 | le anticipazioni sull' incoronazione di Carlo III

Venerdì 5 maggio, in seconda serata, su Canale 5, Speciale TG5 torna a parlare dell'incoronazione di Carlo III, con "The King - La vigilia". Il settimanale di Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico, propone Dario Maltese inviato a Londra, con ospiti le giornaliste Barbara Serra e Francine Lacqua, a poche ...Ieri sera si era già in vena di festeggiamenti e i fan reali si sono riscaldati con vino e whiskey, tè e cioccolata calda, musica, cori e qualche 'the king'. Sono tutti organizzatissimi. ...... corrispondente free lance da Londra, Ivan Canu, illustratore pop e autore di un libro sulla regina,the Queen (Centauria) e con Nicola Veschi, inviato SkyTg24 (se e quando potrà). ...

God Save the King R101

Sex Pistol’s performance is listed as part of the mayor of London’s programme of royal festivities in the capital this weekend.Londra, 5 maggio 2023 – La Gran Bretagna in fermento per l'incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla in calendario domani. Dai boccali per la birra ai piatti, dai portapillole alle ...