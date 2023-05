Gli sfugge il frullino dalle mani e si taglia la gola | operaio muore dissanguato

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un, cittadino romeno di 43 anni Marian Tabacaru, è morto a Roma mentre era intento in lavori di ristrutturazione in un appartamento in via Bartolomeo Gosio, nel quartiere Fleming. Secondo una ...

Sull'episodio sono a lavoroagenti del commissariato di Ponte Milvio e della Squadra mobile ma anche con la Scientifica per eseguire un sopralluogo nel cantiere. Non si esclude che l'attrezzo sia ...L'uomo è morto sul colpo, e a nulla sono valsiinterventi degli operatori del pronto soccorso. Sebbene la dinamica sia ancora tutta da acclarare, pare che si sia trattato di un incidente. Ora, ...

È morto dissanguato un operaio di 43 anni, mentre svolgeva dei lavori in via Bartolomeo Gosio a Roma…