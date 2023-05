Gli attacchi degli al Shabaab in Somalia ' ridotti del 70%'

Ad oggiAfghan War Logs rimangono l'unica fonte pubblica che permette di ricostruire morti,, assassini avvenuti in Afghanistan tra il 2004 e il 2009. Assange è un giornalista che sta ...Prima di questa operazione, i jihadisti avevano intensificato, in particolare a Mogadiscio e contro le basi dell'esercito, uccidendo decine di funzionari governativi, ma anche civili ed ...... Igor Konashenkov, affermando che 'le truppe di assalto continuano i loroad ovest di ... IIl ministro ordinato rifornimenti 'continui' in modo che le truppe abbiano 'tutte le armi e...

Mosca accusa, ci sono gli Usa dietro gli attacchi al Cremlino - Mondo Agenzia ANSA

Le autorità somale hanno annunciato che le continue operazioni militari contro il gruppo terroristico degli al Shabaab hanno ridotto del 70% i loro attacchi in tutto il Paese. (ANSA) ...L'impatto globale della pandemia sulla salute pubblica è stato notevole e ha inciso sulla salute mentale e il benessere psicofisico di molti, tra cui i bambini e gli adolescenti, più vulnerabili. Uno ...