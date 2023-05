Givenchy Plage | beachwear dal fascino french riviera e glamour californiano

Leggi su amica

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’eredità deldi Hubert dee la sua elegante casa marittima in Costa Azzurra hanno ispirato una fresca capsule collection estiva che supera i limiti della spiaggia approdando anche in città:. Una linea “city to sand” di abbigliamento e accessori prêt-à-porter per il mare. Con frequenti rimandi a Le Clos Fiorentina, la tenuta sul mare di Hubert dea Saint Jean Cap Ferrat, l’utilizzo di paglia e lino per i capi must-have di stagione, questa nuova capsule fonde le radici californiane del direttore creativo allo stile. Celebrando un’art de vivre rilassata e gioiosa.nel DNA “La luce è diversa nel sud della Francia: Monsieur deamava Le Clos Fiorentina per la sua ...