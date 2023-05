Giusy Occhionero | assolta l’ex deputata che fece entrare in carcere il messaggero dei boss

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il Tribunale di Palermo ha assolto “perché il fatto non sussiste”di Liberi e uguali (e poi di Italia viva), avvocatessa molisana, imputata di falso per aver fatto passare per proprio assistente – consentendogli diinsenza permesso e di incontrare diversi capimafia al 41-bis – l’attivista radicale Antonello Nicosia, divenuto in effetti suo collaboratore solo in un momento successivo, quando il rapporto di lavoro venne formalizzato dopo ben tre visite nei penitenziari senza titolo. La pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia, Francesca Dessì, aveva chiesto la condanna a un anno e sei mesi. “Sono felice di poter continuare a credere che la giustizia prima o poi arrivi”, commenta. Nicosia, ...

