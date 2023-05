(Di venerdì 5 maggio 2023) Ha iniziato a recitare da quando aveva tre anni e, da allora, non si è più fermato. Ora che illo ha travolto si racconta senza filtri tra paure, ansie e sogni

...PER DUE GARE EFFETTIVE RADU MITU (ALBENGA 1928) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVAJORDI (...LORENZO (CANALETTO SEPOR) TADDEI MAX (IMPERIA CALCIO SRL) AMMONIZIONE (XI INFR) GIGLIO(...... il cantante Niveo e la ballerina Rita (dall'ultima edizione del talent - show 'Amici'), l'attore(alias 'Micciarella' nella serie 'Mare Fuori'), Mario Di Leva (protagonista della ...... il 5 maggio prossimo, la tavola rotonda dedicata aZaccaria , in arte Pino Zac uno dei ... Andrea Mariani, Giorgia Paciello, Lorenzo Pelagatti, Giorgia Petrei, Giorgia, Silvia Placido,...

Giuseppe Pirozzi di Mare Fuori: «Non riuscivo a uscire dal personaggio di Micciarella. La mia paura Che il successo possa finire» Vanity Fair Italia

Ha iniziato a recitare da quando aveva tre anni e, da allora, non si è più fermato. Ora che il successo lo ha travolto si racconta senza filtri tra paure, ansie e sogni ...Molti gli appuntamenti che animeranno il fine settimana, tra spettacoli musicali, mostre e attività all'aria aperta ...