Giuseppe Conte aggredito in strada | il leader del M5S colpito al volto durante un evento

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ildel Ms5è statoda un no vax a Massa, dove si trova per un comizio elettorale. All’arrivo in piazza, l‘ex presidente del Consiglio ai tempi della pandemia da Covid ha iniziato a salutare la folla che si era radunata. Il no vax, avvicinandosi e fingendo di volergli stringere la mano. L’uomo haalpoi ha iniziato a inveire contro le misure dinimento e protezione introdottel’emergenza da Covid. Prontamente allontanato dalle forze dell’ordine, è stato oggetto di cori e insulti da parte della cittadinanza che ha poi accoltotra applausi e cori “!”. L’aggressore è un uomo di ...

Il presidente del Movimento 5 Stelle,, è stato aggredito da un no vax in piazza a Massa, dove si trova nell'ambito di un tour elettorale. L'uomo lo ha colpito al volto ed è stato subito bloccato e allontanato dalle forze ...aggredito da un no - vax in piazza a Massa: colpito al volto Il figlio pretendeva che il 'datore di lavoro' della madre rispettasse gli impegni assunti e la mettesse in regola ...Il Movimento 5 stelle denuncia l'aggressione fisica subita dal leader stellatoa Massa, colpito da un cittadino che si sarebbe qualificato come "no vax", poi allontanato dalle forze dell'ordine. "Quando ci si assume una responsabilità di governo - è il comento ...

Chi è l’uomo che ha dato uno schiaffo a Giuseppe Conte a un evento elettorale Candidato consigliere alle prossime comunali a Massa ha ...Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Solidarietà a Giuseppe Conte anche a nome dei Deputati del Pd. Un gesto vigliacco e inaccettabile. Le ragioni dei violenti non troveranno mai ascolto”. Lo ha scritto su Twi ...