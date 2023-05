Giuseppe Conte aggredito e colpito al volto da un no vax a Massa VIDEO

(Di venerdì 5 maggio 2023) All’arrivo in piazza aper un evento elettorale, il leader M5Sha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata. Un no vax , avvicinandosi e fingendo di voler...

Il presidente del Movimento 5 Stelle,, è stato aggredito da un no vax in piazza a Massa , dove si trova nell'ambito di un tour elettorale. L'uomo lo ha colpito al volto ed è stato subito bloccato e allontanato dalle forze ..."Solidarietà a, vittima di un'aggressione oggi a Massa. Ferma condanna per un'azione intollerabile: la violenza non può mai essere giustificata". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura della ...Così Carlo Calenda sull'aggressione a

Un uomo, infiltrato tra i sostenitori, lo ha colpito al volto inveendo contro le misure di contenimento Covid-19 che varò da presidente del Consiglio ...