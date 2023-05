Giuseppe Conte aggredito da un no - vax in piazza a Massa | colpito al volto L' aggressore è un editore e attivista

All'arrivo in piazza a Massa per un evento elettorale, il leader M5Sha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata. Il No Vax , avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, lo ha poi colpito sul volto iniziando a ...'Esprimo solidarietà al presidente del M5s,. Ogni forma di violenza - ha dichiarato la premier Giorgia Meloni - va condannata senza esitazione. Il dissenso deve essere civile e ...Sul social, scrive un breve messaggio - ma significativo visto il suo passato burrascoso con il Movimento 5 stelle e il suo attuale presidente,- , per condannare l' aggressione ...

Giuseppe Conte è stato aggredito da un No Vax a Massa. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 maggio, durante un evento elettorale nel comune toscano. Il leader del Movimento 5 S ...È stato Giulio Milani, 52 anni, editore, no vax e anche candidato alle prossime comunali per Massa insorge. Marco Lenzoni sindaco, l’autore dell’aggressione a Giuseppe Conte nella città toscana, prima ...