Giuseppe Conte aggredito da un no vax | il presidente del M5s colpito al volto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Aggressione all’ex premier. All’arrivo in piazza a Massa per un evento elettorale, il leader M5S ha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata. Il No Vax, avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, lo ha poisuliniziando a inveire contro le misure dinimento e protezione introdotte durante l’emergenza pandemica. L’aggressore è stato allontanato dalle forze dell’ordine. Lo riportano in una nota fonti del M5s. “Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dalsto democratico”, ha dichiarato in seguito ilpentastellato. “Quando ci si assume una responsabilità di governo si prendono decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l’intero Paese, come ...