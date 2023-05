Giuseppe Conte aggredito da un No Vax a Massa | in Toscana

(Di venerdì 5 maggio 2023) L'ex premier e leader del M5Sè statoda un esponente No Vax a, dove si era recato per un evento elettorale. Mentre il presidente pentastellato stava iniziando la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata nella piazza della città, l'uomo, avvicinandosi, lo ha colpito sul volto iniziando a inveire contro le misure dinimento e protezione introdotte durante l'emergenza pandemica. L'aggressore è stato allontanato dalle forze dell'ordine. "Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dalsto democratico", ha dichiarato in seguito

All'arrivo in piazza a Massa per un evento elettorale, il leader M5Sha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata. Il No Vax , avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, lo ha poi colpito sul volto iniziando a ...Il leader del M5Snon dovrebbe andare martedì 9 maggio all'incontro sulle riforme con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni perché quasi certamente sarà a Brescia, dove è stato convocato dal ...9 marzo 2020 : con il dpcm annunciato in tv dal premier, l'Italia entra in lockdown. #Tuttiacasa fino al 3 maggio. 11 marzo 2020 : con 100mila casi nel mondo e oltre 100 Paesi ...

All’arrivo in piazza a Massa per un evento elettorale, il leader M5S Giuseppe Conte ha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata. Il No Vax, avvicinandosi e fingendo di vol ...All’arrivo in piazza a Massa per un evento elettorale, il leader M5S Giuseppe Conte ha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata.