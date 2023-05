Giuseppe Conte aggredito da un no vax a Massa | colpito al volto L’aggressore | “Schiaffo pedagogico | mio e di milioni di persone”

(Di venerdì 5 maggio 2023) All'arrivo in piazza aper un evento elettorale, il leader M5Sha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata. Un No Vax, avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, lo ha poisul ... sul sito.

Roma, 5 mag. Il Movimento 5 stelle denuncia laggressione fisica subita dal leader stellatoa Massa, colpito da un cittadino che si sarebbe qualificato come no vax, poi allontanato dalle forze dellordine. Quando ci si assume una responsabilita' di governo e' il comento dellex ...Assente dovrebbe essere per impegni anche il leader del M5s,. Ma a essere significativa e' anche la presenza del governo: oltre al ministro delle Riforme, Elisabetta Alberti Casellati, ...Cosìcommentando l'aggressione subita. 'Dobbiamo però restare lucidi - dice - e mantenere i nervi saldi perché questo è il compito di chi assume responsabilità pubbliche. Il punto è ...

Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha incontrato la candidata Federica Giorgi. La consigliera comunale uscente si presenta per la seconda volta alla corsa a sindaco dopo quella ...A Massa un contestatore si è avvicinato al presidente del Movimento cinque stelle, fingendo di volergli stringere la mano, e lo ha colpito al ...