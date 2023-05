Giuseppe Conte aggredito da un No vax a Massa Carrara | ecco il video

(Di venerdì 5 maggio 2023)è statodurante un evento elettorale a, in Toscana. L'aggressore è un manifestante No vax. Si è avvicinato all'ex premier cercando di stringergli la mano e poi ha cercato di colpirlo con uno schiaffo all'altezza del volto. L'uomo è poi subito stato fermato dalle forze dell'ordine che lo hanno identificato. Lastazione era rivolta, secondo la stampa locale, alle misure restrittive che, da presidente del Consiglio, dispose durante le prime fasi della pandemia. "Quando ci si assume una responsabilità di governo si prendono decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l’intero Paese, come accaduto durante la pandemia. Non si può acntare tutti nonostante si lavori al bene di tutti. Il ...

Tra i leader politici ci dovrebbero essere anche, Elly Schlein, Antonio Tajani, Matteo Salvini , Carlo Calenda , Elena Bonetti e il sindacato della capitale Roberto Gualtieri. Lo si è ...ROMA - Il leader del Movimento 5 Stelleè stato aggredito da un No Vax a Massa, dove l'ex premier si è recato per un appuntamento elettorale in vista delle Amministrative. ll'arrivo in piazza, il leader M5S ha iniziato la ...Evento elettorale del Movimento 5 stelle a Massa, in Toscana: i prossimi 14 e 15 maggio, alle elezioni comunali, corre per la carica di sindaco la grillina Daniela Bennati.scende dall'auto. Sono le 16.10 circa di venerdì 5 maggio. Inizia a salutare i sostenitori: c'è chi prova a scattarsi un selfie, chi a dare una pacca al presidente grillino. Si avvicina ...

Non si può accontentare tutti nonostante si lavori al bene di tutti», ha commentato Conte. «Il signore che mi ha aggredito, che è un no vax convinto, ha dimostrato con il suo gesto violento che questo ...L'aggressore si era unito alla folla fingendo di volergli stringere la mano ma lo ha poi insultato per le misure introdotte durante la pandemia ...