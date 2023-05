Giulia intrappolata sulle Torre Galfa | operatori Enpa la salvano

Leggi su italiasera

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Adnkronos) – Incidente con lieto fine, questa mattina, per, il falco pellegrino che ormai da 9 anni ogni primavera torna con il suo compagno Giò a nidificare davanti alle webcam in cima a Palazzo Pirelli. Il rapace era rimasto incastrato in una rete di protezione sulla, l’edificio situato all’incrocio tra via Galvani e via Fara, ma l’intervento di un soccorritore dell’di Milano ha consentito di farlo tornare in libertà a volare. L’operazione, spiegano da, è stata possibile grazie alla tempestiva comunicazione di Danilo Varotti, building manager del grattacielo Pirelli, che a sua volta ha raccolto la segnalazione del manutentore delle antenne posizionate sul grattacielo di via Fara. Quindi sono scattati i soccorsi: “Toglieredalla rete non è stato ...