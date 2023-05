Giugliano | bomba esplosa durante i festeggiamenti | arrestato 30enne

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ennesima folliaper il terzo scudetto del Napoli. Ieri in tarda serata ai carabinieri della sezione radiomobile hanno notato – all’altezza di via Lago Patria 83 nei pressi di un locale notturno – l’esplosione di un ordigno. Il boato ha richiamato l’attenzione di residenti e automobilisti di passaggio., fa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Giugliano, bomba esplode a Lago Patria: preso 30enne. In casa ... Il Meridiano News

GIUGLIANO – Arrestato dopo aver fatto esplodere una bomba nei pressi di un locale notturno in via Lago Patria. Nella serata di ieri i carabinieri sono intervenuti a seguito di un’esplosione bloccando ...Ferrara fu arrestato due anni fa dopo un blitz della Finanza, essendo stato trovato in possesso di 54 kg di cocaina in casa ...