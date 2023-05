Giudice Sportivo | multa per Napoli e Udinese | ma non per i disordini alla Dacia Arena

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilha sanzionato sia ilche l’per la gara di ieri sera. Nel comunicato pubblicato sul sito della Lega Serie A, però, non c’è traccia degli scontri al termine della partita, al momento dell’invasione di campo dei tifosi azzurri. Ilè statoto per 8mila euro per lancio in campo, da parte dei suoi tifosi, di bengala, fumogeni e altri oggetti. La sanzione per l’, invece, ammonta a 2mila euro per un coro offensivo verso Spalletti. Di seguito la nota del. 8.000 euro di ammenda per il“per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco, un bengala, tre ...