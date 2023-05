Giro d' Italia | cronometro Fossacesia Marina-Ortona | a che ora partono Ganna | Roglic e Evenepoel

(Di venerdì 5 maggio 2023) Sabato 6 maggio è in programma la prima tappa deld'2023. La 106esima edizione della Corsa rosa prenderà il via con una spettacolareindividuale di 19,6 chilometri tra. Il vincitore conquisterà la prima maglia rosa.Tra i favoriti c'è lo...

Dal Sempione al Lago Maggiore: il più bel tratto del Giro d’Italia SiViaggia

È tutto pronto per l'inizio del Giro d'Italia 2023, che partirà da Fossacesia Marina, in provincia di Chieti, domani e finirà a Roma domenica 28. (ANSA) ...NAPOLI - Da oggi, 5 maggio, arriva anche in radio “Tutto vero”, il singolo di Decibel Bellini, Jovine, Emiliana Cantone, già disponibile in digitale negli ...