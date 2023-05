Giro d’Italia 2023 | terza tappa Vasto-Melfi | percorso e altimetria

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ile l’delladel, lunga 213 chilometri da. Una lunga prima parte pianeggiante fa lasciare l’Abruzzo alla Corsa Rosa per approdare, dopo un breve transito in Molise, all’interno della Puglia. Qui il traguardo volante di Foggia è posto praticamente a metà corsa, poi un avvicinamento tranquillo agli ultimi 40 km dove sicuramente si farà la differenza sia che la fuga abbia vita facile sia che invece il gruppo possa giocarsi la. I corridori affronteranno in rapidissima sequenza il GPM del Valico dei Laghi di Monticchio (6,3 km al 6,4% medio e punte del 10%) e il GPM di Valico La Croce (2,6 km al 7,6% medio e punte del 10%). Dalla fine della salita ...