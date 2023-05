Giro d’Italia 2023 | siamo sicuri che la tavola sia apparecchiata per Remco

Leggi su tpi

(Di venerdì 5 maggio 2023) Iln° 106, che partirà domani dalla Costa dei Trabocchi in Abruzzo per concludersi a Roma domenica 28 maggio, vanta indubbiamente la partecipazione più qualificata degli ultimi 10 anni. A onor del vero, per trovare una starting list comparabile, bisogna risalire al 2008, quando alla partenza da Palermo si schierarono al via i vincitori dei tre grandi giri dell’anno precedente: Danilo Di Luca, Alberto Contador e Denis Men’šov. Purtroppo, in questo nobile consesso si nota la carenza di corridori italiani che possano aspirare al successo finale. Per molti versi l’imminente corsa rosa è la continuazione d’un duello generazionale andato in scena alla fine dell’estate scorsa sulle strade della Vuelta Espana tra il 23enneEvenepoel (Soudal Quick Step) e il 33enne Primoz Roglic (Jumbo Visma): una sfida appassionante ...