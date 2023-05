Giro d’Italia 2023 | seconda tappa Teramo-San Salvo | data | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 maggio 2023) Domenica 7 maggio è il giorno delladel, la prima in linea con i suoi 201 chilometri daa San. Altra frazione interamente abruzzese e sulla carta dedicata ai velocisti del gruppo, visto che i due GPM in programma non dovrebbero creare particolari problemi per controllare la corsa e la probabile fuga di giornata. Di seguito tutte le informazioni per seguire lain tempo reale.: CALENDARIO COMPLETO ETAPPE, TV E– I corridori prenderanno il via daalle ore 12:30 dopo il tratto di trasferimento, mentre l’arrivo è stato programmato tra le ...