Giro d’Italia 2023 | quando ci sarà la tappa finale a Roma? Data | percorso e orari tv

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 maggio 2023) Manca poco alla 106esima edizione de il! Saranno 18 le frazioni in linea e 3 cronometro individuali, per un evento davvero imperdibile e che rappresenta unaobbligata per tutti gli appassionati di ciclismo. Ventuno le tappe in programma, l’ultima della quale si svolgerà a. Maè previsto l’arrivo degli atleti nella Città Eterna?, quanto guadagna chi vince? Cachet e premi LadelQuest’anno e per la quinta volta nella storia della manifestazione,la Città Eterna ad ospitare la chiusura dell’edizione...