Giro d’Italia 2023 | la startlist della cronometro iniziale

(Di venerdì 5 maggio 2023) Comincerà domani, sabato 6 maggio, la 106ma edizione del, corsa a tappe che aprirà, come di consueto, la stagione dei Grandi Giri. La prima tappa sarà unaindividuale di 19,6 km, con partenza da Fossacesia Marina e arrivo a Ortona. Il percorso sarà quasi completamente pianeggiante. Vista l’ormai imminente partenza, è stata finalmente svelata laprova contro il tempo di domani. Toccherà al belga Laurens Huys (Intermarché – Circus – Wanty) aprire la corsa alle ore 13:50:00, mentre l’ultimo corridore al via sarà l’italiano Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) alle 16:45:00. Nel mezzo tutti i big e i corridori più attesi, tra cui il belga Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step), lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), lo svizzero Stefan Kung (Groupama – FDJ) e ...

