Giro d’Italia 2023 | la guida completa Percorso | le 21 tappe | favoriti | dove vederlo in tv

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilsi correrà da sabato 6 maggio a domenica 28 maggio: tre settimane di passione, 21da disputare, quasi 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade del Bel Paese. La Corsa Rosa si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da unparticolarmente impegnativo con grandi salite, tre cronometro e diverse frazioni a disposizione dei velocisti. La partenza dall’Abruzzo con una cronometro individuale, poi una prima parte al Centro-Sud prima di risalire verso le Alpisi definirà la classifica generale prima della grande conclusione a Roma. Primoz Roglic e Remco Evenepoel sembrano essere i grandidella vigilia ma sono possibili anche tante sorprese e lo spettacolo non mancherà ...

Dall'11 al 18 giugno andrà in scena il Next Gen, il dei giovani, e il Team Beltrami TSA - Tre Colli anche quest'anno sarà al via della corsa rosa. RCS Sport, che da quest'anno lo organizza, ha infatti comunicato i nomi delle squadre ...