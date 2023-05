Giro d’Italia 2023 | la classifica degli stipendi Chi sono i corridori più pagati?

(Di venerdì 5 maggio 2023) Primoz Roglic sarà il ciclista più pagato al. Lo sloveno percepisce infatti 2,1 milioni di euro a stagione dalla Jumbo-Visma e per questo motivo correrà con l’epiteto di Paperon de’ Paperoni del gruppo. Il balcanico è soltanto il decimo corridore al mondo nella speciale(stimata, secondo il quotidiano portoghese Record e avvalorata da altre fonti) comandata da Tadej Pogacar (6 milioni di euro) davanti a Chris Froome e Peter Sagan (5 milioni di euro a testa). Subito alle spalle di Primoz Roglic troviamo Thibaut Pinot. Il francese guadagna 2 milioni di euro all’anno dalla Groupama-FDJ e spera di ben figurare in questo. Il transalpino è tredicesimo nella graduatoria assoluta. Al ...

BuonGiro. Una sorta di gioco di parole tra buongiorno e. Si chiama così questa rubrica dove vi racconterò per tre settimane la corsa Rosa arrivata all'edizione numero 106 che parte domani, sabato 6 maggio dall'Abruzzo con la Fossacesia Marina ...