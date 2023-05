Giro d’Italia 2023 | il borsino dei favoriti Tutti a caccia di Evenepoel e Roglic

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’attesa è ormai quasi finita. Tra 24 ore prenderà il via l’edizione numero 106 del, 21 giorni di battaglia, storie e spettacolo dalla partenza di Fossacesia Marina all’arrivo nella capitale Roma. Il vincitore dello scorso anno, Jai Hindley, non sarà presente e dunque la lotta per essere il suo successore nell’albo d’oro è aperta. Dopo qualche edizione in cui (ad eccezione di Egan Bernal), i migliori interpreti al mondo delle corse a tappe non avevano preso parte al, quest’anno la presenza di Remcoe Primozassicura alla Corsa Rosa due candidati alla vittoria finale di assoluto valore. In questo inizio di stagione e non solo, i due hanno dimostrato di essere forse più di un gradino sopra alla concorrenza nella lotta per la classifica generale. Se non bastasse la ...