Giro d’Italia 2023 | guida completa Percorso | le 21 tappe | favoriti | programma tv | vademecum

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilsi correrà da sabato 6 maggio a domenica 28 maggio: tre settimane di passione, 21da disputare, quasi 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade del Bel Paese. La Corsa Rosa si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da unparticolarmente impegnativo con grandi salite, tre cronometro e diverse frazioni a disposizione dei velocisti. La partenza dall’Abruzzo con una cronometro individuale, poi una prima parte al Centro-Sud prima di risalire verso le Alpi dove si definirà la classifica generale prima della grande conclusione a Roma. Primoz Roglic e Remco Evenepoel sembrano essere i grandidella vigilia ma sono possibili anche tante sorprese e lo spettacolo non mancherà mai. OA Sport vi ...

... fino a Maradona - palleggiano e intonano i cori per i campioni'...Maradona - palleggiano e intonano i cori per i campioni. ... Chi mette inqueste cose lo fa perché soffre il Napoli ...Tra i più noti e amati ciclisti in Europa, già due volte vincitore delnel 2006 e 2010, Ivan Basso è salito anche due volte sul podio del Tour de France (2004 e 2005). Attualmente è il ...Autostrade per l', per il dodicesimo anno consecutivo, è sponsor ufficiale del2023 . Tra gli obiettivi: la promozione delle bellezze culturali e naturalistiche del nostro Paese, attraverso il progetto Wonders, e la divulgazione e sensibilizzazione alla mobilità ...