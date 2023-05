Giro d’Italia 2023 | Aleksandr Vlasov | “Conosco l’Italia | se starò bene me la giocherò con Evenepoel e Roglic”

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ormai è tutto pronto: tra meno di 24 ore inizierà la 106ma edizione del, corsa a tappe di grandissima importanza che aprirà, come di consueto, la stagione dei Grandi Giri. Tra i corridori al via ci sarà anche il russo, che cercherà in tutti i modi di difendere il titolo conquistato l’anno scorso dalla BORA – hansgrohe con Jai Hindley, quest’anno assente. Vista l’ampissima concorrenza (Remcoe Primozi più pericolosi), sarà ovviamente un compito difficilissimo per, ma il classe 1996 dovrà assolutamente provarci con tutte le sue forze fino alla fine. “– ha affermato il russo (fonte: Spaziociclismo) -. Ci ho vissuto per 5 anni e ho iniziato qui ...