Giovane spara all' impazzata | almeno 8 morti e 13 feriti

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ancora una strage in Serbia. Otto persone morte e 13 ferite: è il bilancio dellatoria avvenuta ieri nella zona di Mladenovac e Dubona, in Serbia, a circa una sessantina di chilometri da Belgrado. Secondo i media locali unhato su un gruppo mentre era alla guida di un veicolo...

La polizia indaga sull'accaduto e cerca undi circa 21 anni, al momento in fuga. La sparatoria è avvenuta dopo quella dei giorni scorsi, per mano di uno studente di 13 anni, in un istituto ...Secondo i media serbi, il- descritto come gentile e diligente - sarebbe stato vittima di ... approfondimento Belgrado, studente di 14 annia scuola: morti e feriti FOTOGALLERY ©Ansa ...Ilè stato arrestato nel cortile della scuola. Il tredicenne che ha disegnato piantine delle aule e ha stilato un elenco di bambini che intendeva prendere di mira nel suo un attacco, che ...

Studente spara a scuola con la pistola del padre: almeno 9 morti e 5 feriti. Succede a Belgrado Orizzonte Scuola

Kosta K., il giovane killer, allievo al settimo anno della scuola primaria (in Serbia il ciclo delle primarie è di otto anni), è stato tratto in arresto dalla polizia, intervenuta prontamente sul ...Secondo la legge serba il ragazzo non è punibile perché ha meno di 14 anni. Nove vittime tra cui uno dei guardiani. Altri sei ragazzi e una insegnante rimasti feriti (ANSA) ...