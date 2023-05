Giornata nazionale dell’Affido | Funari | “Urge sostenere | valorizzare e far crescere l’Affido Familiare a Roma”

(Di venerdì 5 maggio 2023) “Quest’incontro è un momento celebrativo importante per ricordare i 40 anni della legge 184, ma rappresenta anche un’occasione concreta di impegno per aiutare tanti ‘cittadini in crescita’. ComeCapitale dobbiamo assumere una nuova responsabilità condivisa, una ‘nuova tenerezza’ verso tanti piccoli che hanno bisogno di famiglie. È necessarioe far. Una ‘genitorialità’ che deve essere condivisa, creando alleanze importanti con tante famiglie e strutture: tante realtà che si parlano e insieme sognano di costruire spazi importanti. Ringrazio quanti oggi sono qui per aiutarci a dare seguito a quanto iniziato in questo primo anno e mezzo di lavoro, per rafforzare tante reti e creare sinergia tra tanti attori ...

Lo spot della Polizia di Stato per lacontro la pedofilia La Polizia Postale condivide i dati più significativi di un impegno quotidiano, per la tutela dei minori da ogni forma di rischio cibernetico . La lotta all'...... quando Mosca celebrerà ladella vittoria contro i nazisti. Lo riporta Ukrainska Pravda. '...Putin presiede oggi una riunione con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza. ...Dopo il discorso di apertura di Pino Toro, presidenteAil, e i saluti istituzionali di ... Laè proseguita con gli interventi di: Emanuela Piervitali, responsabile della sezione di ...

Il 7 maggio è la Giornata Nazionale della cultura del Vino e dell’Olio TGCOM

La Classe Optimist continua a muovere le classifiche delle Selezioni Nazionali a Punta Ala. Anche oggi il Comitato di Regata è riuscito a far disputare tre prove a entrambe le flotte. Il vento non è m ...La fondazione di Ernesto Caffo presenta a Roma i dati annuali del 114, la helpline che gestisce per conto del dipartimento per le Politiche per la famiglia, e del suo 1.96.96: ne emerge un quadro preo ...