Giochi | eventi e accessi esclusivi | Sportvatar | la nuova piattaforma sportiva

(Di venerdì 5 maggio 2023)è ladi La Gazzetta dello Sport e Flovatar, creata per gli appassionati di sport di tutto il mondo. Unacasa per accogliere a livello globale chi ama lo sport in una modalità ingaggiante, divertente e ...

Essendo una piattaforma aperta e globale, i membri della community potranno lanciare progetti,e interagire intorno alle proprie passioni. La piattaforma verrà lanciata sulla ...Tra i tanti momenti d'interazione con il pubblico , sono previste dimostrazioni e, sia per grandi che per piccoli. Sarà possibile assistere a dimostrazioni di Primo Soccorso , simulazione ...Ospite la scrittrice Antonella Lattanzi Due, a Ravenna e Cervia , nell'ambito del patto ... in cui conoscere i gruppi di lettura per bambini e ragazzi attraverso tanti biblio. Si comincia ...

Eventi per bambini nel weekend del 5, 6 e 7 maggio tra Varese e ... MalpensaNews.it

La Gazzetta dello Sport si unisce a Flovatar, progetto di successo nel mondo delle NFT, e lancia una nuova Casa dello Sport ...Meloni incontra le opposizioni, ma le intese sono difficili. E la pressione internazionale sul governo è notevole, anche sulle scelte fatte per le ...