Giochi del Mediterraneo | Maiorano FdI | “Ferrarese nominato commissario”

(Di venerdì 5 maggio 2023) “Con la nomina di Massimo, prende finalmente avvio il commissariamento deidel, che in tre anni in mano al comitato gestito da Comune e Regione avevano prodotto solo rendering e ritardi, come rilevato dai ministri Fitto e Abodi. La decisione di Fratelli d’Italia, sostenuta da tutto il governo, consentirà uno snellimento delle procedure e di carrozzoni, ma fornirà anche maggiori competenze e autonomia. Saremo felici se il centrosinistra, che ha osteggiato il commissariamento, vorrà ricredersi sulla nostra decisione che evita il pantano che hanno creato su cantieri gestiti da loro come l’ospedale San Cataldo o Palazzo degli Uffici. Con la gestione commissariale sotto la guida della Presidenza del Consiglio garantiremo ampio respiro alle opere e alla manifestazione del 2026”. Cosi l’onorevole Giovanni ...

'Sono venuta per la mammamio fidanzato che è una royalist convinta - ci spiega - E poi studio ... 'Abbiamo portato i tablet,vari, pennarelli e cartone per costruire delle corone. Si ......multimediali eeducativi. Insieme ad alcuni ex - studenti ha fondato Magari, software house che realizza videogame ed esperienze in Realtà Virtuale. A seguire aperitivo di Inaugurazione...Budget: 33.000 Vivi il parco vivo Nuove attrezzature per tutti nel parcocentro nuoto di Vignola:inclusivi, soprattutto sonori, uno scivolo che sfrutta la pendenza naturaleterreno e ...

Il governo nomina un commissario per i Giochi del Mediterraneo Il Sole 24 ORE

Per la Festa della mamma realizza una tovaglietta personalizzata con un disegno a tuo gusto. È perfetta per la colazione ...I bianconeri, insieme al Lorient, sono primi in Europa per numero di marcatori diversi sui calci da fermo, tre. Il portoghese aveva segnato solo una rete su ...