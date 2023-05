Ginnastica Artistica | Gabriel Russo dello Stabia Campione Interregionali

Altra tegola sulla Nazionale diitaliana: dopo l'infortunio di Asia D'Amato si ferma anche Martina Maggio. A darne notizia la 21enne attraverso un post su Instagram. "iao a tutti ha scritto Speravo di non ...Martina Maggio , tramite un post condiviso sul proprio profilo Instagram, ha fatto sapere a tutti che si dovrà sottoporre ad un intervento al piede. Si tratta di un infortunio con cui la 21enne di ...Così come Miroslav Cerar (due ori con la Jugoslavia nella, ndr). Da piccolo sognavo di diventare un grande del salto con gli sci, ero il migliore da juniores. Quando sono ...

Ginnastica artistica: altra tegola per l'Italia, si ferma la Maggio Virgilio Sport

Intervista a Giorgia Villa che ha vinto la coppa del mondo 2023 alla trave, nella ginnastica artistica. Ci parla della dieta e degli allenamenti.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...